Châteauneuf-du-Pape : le retour de la fête de la Véraison

Jusqu’à dimanche soir, la ville de Châteauneuf-du-Pape accueille la 36e édition de la fête de la Véraison. Celle-ci célèbre les vins de l’appellation et l’histoire médiévale du village. Durant le week-end, nobles, chevaliers, ménestrels, jongleurs, marchands et taverniers vont prendre possession de la cité et seront en ville ce samedi, à partir de 10h et jusqu’à 1h30.

Voici les animations qui vous attendent :

– Marché médiéval avec plus de 100 artisans.

Rue et Place des Ripailles

– Animations et ateliers sur les campements ” Les Blancs Manteaux”, La Cour Pontificale – Représentation de la vie des Papes au XIVe siècle Les Prélats, la Garde Pontificale, l’échoppe de l’apothicaire, l’atelier des moines copistes.

– Vols libres de rapaces « les Horts de Walhalla »

– Combats et démonstrations d’armes

– Musiques en déambulation

– Spectacles de rues, baladins et jongleurs

– Petite Ferme pédagogique

– Jeux en Bois

– Adoubements des enfants

– Passages des ânes et du tonneau « Véraison »