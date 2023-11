Châtenoy-le-Royal : la 23e édition du marché de Noël aura lieu les 2 et 3 décembre

À l’initiative du Comité de jumelage et le tir sportif, la 23e édition du marché de Noël aura lieu dans la salle des fêtes de Châtnoy-le-Royal les 2 et 3 décembre prochains. L’entrée sera libre pour les visiteurs qui pourront découvrir sur place des créateurs et des producteurs du terroir, proposant des produits divers et variés. L’occasion d’effectuer ses emplettes pour les fêtes de fin d’année.