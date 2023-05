La route départementale 68 à Châtenoy-le-Royal sera fermée les nuits du 9 au 11 mai cette semaine entre 20h et 6h en raison de travaux engagés par le Département de Saône-et-Loire. Il s’agit de la couche de roulement des voies de circulation qui va être renouvelées. Des déviations seront mises en place par la RD 978, la rue du Bourg et la RD 69 et ce, pour les deux sens de circulation.