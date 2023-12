Un atelier créatif va être proposé ce samedi 16 décembre à la bibliothèque de Châtenoy-le-Royal de 14h30 à 16h30 à destination des enfants âgés de 6 ans et plus et accompagnés par un adulte. Il leur sera proposé de créer et décorer une carte de vœux de Noël avant les fêtes de fin d’année. Il faut cependant s’inscrire en amont au 03 85 87 76 43 ou à bibli@chatenoyleroyal.fr .