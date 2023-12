Ce samedi 16 décembre à 19 heures, un concert intitulé « Chantons Noël » va avoir lieu dans la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal. Dirigé par Sandrine et Gilbert Drigon, le concert sera interprété par la classe d’Eveil Musical, le Chœur Studio Live ainsi que par les classes de Chant individuel et l’Orchestre de Gilbert Drigon. L’entrée sera gratuite et une buvette sera disponible sur place.