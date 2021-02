Chazay d’Azergues : le collège Alexis Kandelaft en réhabilitation

Le projet débutera en mars 2021 et terminera aux environs 2023. Etant donné que ce collège a été construit en 1974, il va donc être réhabilité aux normes du 21e siècle. Cette opération se base donc sur deux axes :



– la mise en conformité et l’amélioration de la performance thermique du bâtiment principal et des bâtiments technologie

– le réaménagement fonctionnel du collège.

Le projet inclut également la démolition du bâtiment sciences et la rénovation des espaces extérieurs. Le montant des travaux s’élève à 5 400 000€ et une approche environnementale est notamment spécifiée. Une amélioration de la qualité sanitaire des espaces, le renouvellement de l’air et une démarche de chantier propre vont être mis en place.