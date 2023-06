Chef Marguin : de la toque blanche à l’écharpe tricolore

Alors que les prochaines élections municipales ne sont programmées que pour dans trois ans ; Christophe Marguin, le chef cuisinier et patron des Toques blanches lyonnaises vient d’annoncer sa candidature.

Il est prêt à délaisser les fourneaux et laisser son restaurant pour arborer l’écharpe tricolore ; Christophe Marguin poursuit son envie de se consacrer à la politique. Et c’est notamment parce qu’il souhaiterait « faire barrage » au maire EELV Grégory Doucet qu’il se présente.

Dans un entretien accordé au journal Le Progrès, le chef a déclaré vouloir stopper les écologistes qui « font du mal à la ville ». Selon lui, le monde économiste est laissé de côté depuis trois ans et la métropole serait en souffrance : « Le plus important, c’est que je suis amoureux de ma ville. Et que je vois ma ville souffrir. (…) Cela fait trois ans que la ville ne brille plus ».

Trois ans de préparation

À trois ans des élections, le patron des Toques blanches lyonnaises prépare déjà le terrain, essayant de rassemblée un électorat qui se sent, lui aussi, en profonde déconnection avec la politique menée par l’exécutif EELV. À voir, donc, si le chef Marguin pourrait bel et bien délaisser sa toque pour de bon…