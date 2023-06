Cheminots : un rassemblement prévu à Lyon contre l’ouverture à la concurrence

Alors que le Conseil Régional AuRA doit se positionner ce jeudi sur l’ouverture à la concurrence des TER AuRA ; les cheminots, contre la réforme, ont prévu de se rassembler pour manifester devant l’hôtel de Région, à 11h.

Selon un communiqué des organisations syndicales UNSA et CFDT, « l’urgence est d’améliorer le service public ferroviaire pour répondre aux besoins de la population et non pour financer des sociétés privées avides d’argent public ».

D’après la majorité des cheminots, l’ouverture à la concurrence ferroviaire ne profiterait en rien, ni aux usagers, ni aux salariés. Toujours selon le communiqué des syndicats, ce type de projet conduirait à un « dumping social dont les salariés sont victimes ».