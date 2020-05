Cheyrou à l’OL, c’est officiel

C’est confirmé, Bruno Cheyrou succède officiellement à Florian Maurice comme responsable du recrutement de l’OL. L’ancien milieu de terrain de Lille, Rennes et Liverpool “arrive à l’OL avec une solide réputation, un réseau et un flair reconnu, explique le texte. Il avait notamment suggéré de manière informelle le nom de Memphis Depay à la direction de l’Olympique Lyonnais.”



Il collaborera avec Juninho, le directeur sportif, et Gérard Houllier, le conseiller du président Jean-Michel Aulas.

