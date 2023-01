Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, plus de 100 médecins de tous statuts ont manifesté leur mécontentement ce jeudi 26 janvier devant le CHU Grenoble Alpes. Ils réclamaient plus de moyens humains et matériels avec une nécessité de personnel supplémentaire mais aussi plus de lits d’hospitalisation. Une assemblée générale a également eu lieu dans l’après-midi pour évoquer le futur.