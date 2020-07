Cinq enfants de Vénissieux décèdent dans un accident sur l’A7

Un terrible accident s’est produit ce lundi soir sur l’autoroute A7. Cinq enfants âgés de 3 à 14 ans sont décédés suite à une sortie de route.

Les faits se sont déroulés à la hauteur d’Albon dans la Drôme, dans le sens Sud/Nord. Il est bientôt 19h, lorsqu’un monospace familial prend feu sur l’autoroute. Le conducteur perd alors le contrôle de son véhicule, sort de la route et effectue plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser dans un champ.

Une famille décimée

Neuf personnes se trouvent à bord, toutes issues d’une même famille originaire de Vénissieux. Au total, cinq enfants de 3 à 14 ans ne parviendront pas à s’extirper du véhicule en flammes et perdront la vie. Les quatre autres passagers, trois adultes et un enfant de 7 ans, ont quant à eux été transportés d’urgence à l’hôpital. Le pronostic vital est engagé pour l’enfant et pour deux adultes.

Vive émotion

Peu après l’accident, de nombreux membres du gouvernement ont réagi sur les réseaux sociaux, en soutient à la famille. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu sur place cette nuit. Il était accompagné du ministre délégué en charge des transports : Jean-Baptiste Djebbari. Le président de Vinci autoroutes, le préfet de la Drôme et le procureur de la République étaient également sur les lieux.

Des enfants ont perdu la vie ce soir dans un terrible accident routier dans la Drôme. Je partage la douleur immense des proches des victimes. Mes pensées accompagnent aussi les blessés et tous ceux mobilisés à leurs côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 20, 2020

Vive émotion suite au terrible accident survenu sur l’A7, dans la Drôme.

Mes premières pensées vont aux familles des victimes et aux blessés.

Merci aux forces de secours qui sont mobilisées.

Avec @Djebbari_JB, nous nous rendons immédiatement sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2020

Plus tôt dans la journée, la passagère d’une moto a trouvé la mort suite à une collision sur l’A7 dans le sens Nord/Sud, également à hauteur d’Albon.