Cinq ministres seront présents au Creusot les 6 et 7 juillet pour parler de réindustrialisation

Le Congrès des Villes de France aura lieu les 6 et 7 juillet prochains au Creusot ; et pour l’occasion, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales feront spécialement le déplacement.

Le Creusot, symbole de la réindustrialisation

Cette année, c’est la ville du Creusot qui accueille le congrès, et le choix n’est pas anodin, puisque le thème principal de ces deux jours sera la réindustrialisation. Le Creusot, aussi appelée la Cité du Pilon est le berceau de la Révolution Industrielle ainsi que de beaucoup d’entreprises majeures du secteur de l’industrie, comme Industeel France, groupe Arcelormittal, ou encore Framatome. La « ville-usine » est d’ailleurs historiquement très liée avec le développement des activités de métallurgie et de sidérurgie.

En outre, le patrimoine industriel du Creusot est omniprésent au travers de différents sites comme celui du château de la Verrerie ou des cités ouvrières de la combe des Mineurs. C’est donc un emplacement stratégique pour cette nouvelle édition du Congrès des Villes, durant lequel les cinq ministres vont se rassembler autour de cette problématique : « Les villes de France, territoire d’attractivité : Quels leviers pour la réindustrialisation ? ».