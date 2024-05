Circulation à Lyon : « Combien de morts voulez-vous encore? » déclare les mères d’Iris et Warren, tués en août 2022.

Ce jeudi 16 mai Jessica Souchit, mère de Warren et Laure Cedat, mère d’Iris, tous deux tués à Lyon en août 2022 dans un accident de circulation adresse une lettre ouverte à Bruno Bernard et Grégory Doucet intitulée « Combien de morts voulez-vous encore ? »

Ce drame avait ému Lyon et la France entière en 2022. Ces deux adolescents avaient perdu la vie sur le quai Maréchal Joffre à Lyon. Ce drame avait alors déjà remis en cause les voies de circulation communes entre les bus et les véhicules prioritaires, les vélos et les trottinettes.

Cette lettre apparait après que la municipalité et la Métropole aient mis en place une nouvelle signalétique peinte sur la chaussée du quai Fulchiron « qui invite les bus et les vélos à rouler sur la même voie ! Alors même qu’à cet endroit, il existe déjà une piste cyclable indépendante et protégée » peut-on lire dans cette lettre ouverte. C’est cette situation qui avait coûté la vie aux jeunes de 15 et 16 ans en 2022.

Cette décision est critiquée par les parents des victimes : « Aucune leçon tirée. Aucune conscience du risque. Retour en arrière. Quel cauchemar ! ».

Les deux mères soutiennent donc que le maire de Lyon est "responsable du danger qui pèse sur tous les Lyonnais" et lui demandent « de revenir sur ces choix insensés ». Une pétition a été publiée par les familles.

J.D