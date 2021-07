Circulation difficile ce week-end

Bison Futé hisse le drapeau orange dans la région dans le sens des départs. Ce samedi la journée sera rouge en direction du sud, ce sera orange dans le sens des retours près de la Méditerranée.

Pour ce vendredi, il est conseillé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11h à 19h ; et plus généralement de quitter ou traverser les grandes métropoles entre 15h et 19h.

Pour ce samedi, dans le sens des départs, il faudra éviter l’autoroute A6 entre Paris et Lyon, de 8h à 12h ; l’A7 entre Lyon et Orange de 10h à 14h ; l’A43 entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h mais également le tunnel du Mont-Blanc de la France vers l’Italie, de 15h à 18h. Dans le sens des retours, l’A7 sera chargée entre Marseille et Lyon, de 9h à 13h.