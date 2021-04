Circulation difficile pour ce lundi de Pâques

Dernier jour de tolérance pour les déplacements entre les régions avant 4 semaines de confinement.



Conséquence, la circulation s’annonce dense pour ce lundi de Pâques. Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens de retours, avec des difficultés attendues en Ile-de-France ainsi que dans la vallée du Rhône.



Il est notamment conseillé de ne pas emprunter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 16h à 18h et d’éviter l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 19h.

Pour rappel, après ce lundi, aucun déplacement inter-régional ne sera autorisé, sauf motif impérieux. Ces motifs impérieux incluront les déplacements professionnels, mais aussi ceux liés à un motif familial, comme accompagner ou aller chercher un enfant chez un parent, un grand-parent ou un proche.