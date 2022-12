Circulation quai Gambetta : fin de la période de test et mise en place d’un sens unique saisonnier

La phase de test concernant la mise en sens unique du quai Gambetta entre le pont Jean-Richard et la place du Port-Villiers est terminée. Après quatre mois d’essai, la circulation à tous les véhicules sera rendue dans les deux sens.



Cette phase de test aura permis d’évaluer les reports de trafic entre le quai, la rue de Lyon et les autres axes de circulation. La Ville de Chalon relève la nécessité d’apaiser le quai Gambetta dans la période où il est le plus fréquenté par les usagers piétons, qu’il s’agisse des familles fréquentant en nombre avec leurs enfants le parc de jeux nouvellement créé, des Chalonnais profitant des bords de Saône ou des touristes de plus en plus nombreux qui débarquent ou embarquent sur les gros bateaux de croisière.

À cette période, il demeurera impératif de réduire la circulation automobile sur cet axe, à l’image de ce que font d’autres villes touristiques sur certaines de leurs voiries à la saison estivale. Le reste du temps, la circulation peut être restituée sur le quai dans les deux sens, sans difficulté majeure.