City-OL : ce qu’il faut savoir à la veille de la rencontre

L’Olympique Lyonnais est arrivé ce jeudi, en début d’après-midi, à Lisbonne. Les joueurs vont désormais pouvoir se tourner pleinement sur le match contre Manchester City programmé ce samedi soir (match à suivre en intégralité sur Tonic Radio à partir de 20h45). Deux ans après la prouesse de l’OL, l’heure des retrouvailles a sonné.

“Sortir de la posture de la victime”, selon Bruno Génésio

Le 19 septembre 2018, en phase de poules, l’OL avait fait sensation en renversant Manchester City à l’Etihad Stadium, là où aucun club français n’avait jamais gagné. Un exploit qu’il faudra réitérer samedi. L’entraîneur de l’époque, Bruno Genesio s’est exprimé à ce sujet et a donné son opinion : “Notre idée première dans la préparation était d’éviter de se résoudre à la défaite ou se dire qu’on allait limiter la casse. Nous devions jouer notre chance à fond. C’était impératif de sortir de la posture de la victime“.

Les déclarations de Toko-Ekambi et Marcelo

L’attaquant Karl Toko-Ekambi a rappelé mercredi à ses coéquipiers « que tout est possible. Cela se joue sur un seul match, pas deux, comme en Coupe de France et ce n’est pas forcément la meilleure équipe qui gagne dans ce format. Ce sera celle qui aura le plus envie et qui sera la plus concentrée, celle qui fera le moins d’erreurs. Si nous sommes là, c’est que nous faisons partie des huit meilleurs clubs d’Europe cette saison. »

D’après le défenseur brésilien, Marcelo, les Gones sont motivés pour aller au bout de la compétition. « Dans le vestiaire, tout le monde pense aller en finale. Si on y va, on aura de grandes chances de gagner. On joue sur terrain neutre et sans public. C’est peut-être notre chance. »

Le choix de l’arbitre interroge

Danny Makkelie a été désigné pour arbitrer la rencontre. Un choix que les Gones n’apprécient pas particulièrement selon les informations du Mirror. En effet, les Rhodaniens craignent un conflit d’intérêt. L’arbitre en question est néerlandais et, en cas de défaite de l’OL contre les Citizens, l’Ajax d’Amsterdam serait directement qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions. L’OL pourrait, d’après le tabloïd, demander à l’instance européenne de désigner un autre homme en noir.

Le groupe de l’OL

Un temps incertains, Jason Denayer (cuisse) et Maxwel Cornet (adducteurs) sont convoqués par Rudi Garcia contre Manchester City. Melvin Bard est aussi là, tout comme Kenny Tête (touché au mollet). Côté mancunien, c’est Sergio Aguero qui est incertain (genou).

Les compositions probables:

OL : Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet – Depay, Dembélé.

Manchester City : Ederson – Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Rodri, D. Silva – Foden, Jesus, Sterling.