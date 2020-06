Claude de Koh-Lanta va participer à Fort Boyard

Le chouchou de cette saison 2020 de Koh-Lanta va participer à Fort Boyard, révèle Télé Loisirs. D’après le magazine, le tournage de l’émission a eu lieu ce lundi.

Nouveau combat pour Claude. Après 3 saisons de Koh-Lanta, le héros de cette dernière saison repart pour une nouvelle aventure, du côté de Fort Boyard. Cette fois-ci, il compte bien décrocher une victoire.

Toujours selon Télé Loisirs, Claude sera accompagné de Clémence Botino, l’actuelle Miss France et Camille Cerf, Miss France 2015. L’humoriste Booder et le chanteur Tom Leeb complèteraient l’équipe. Les 5 se battront pour l’association Les bonnes fées, créer pour défendre la cause féminine et améliorer les conditions de vies de ces dernières.

Claude avait avoué à Télé Loisirs que participer à Fort Boyard était “un rêve de gosse.” Un rêve devenu réalité.