Clermont Foot – OL : l’avant-match

Clermont Foot – Olympique Lyonnais, 35ème journée de Ligue 1, dimanche 13h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Le premier match post-Aulas

Pour la première fois depuis l’été 1987, l’OL va jouer un match sous l’ère d’un autre président que Jean-Michel Aulas. Même si celui-ci sera présent ce dimanche au stade, c’est une page historique qui se tourne. John Textor sera-t-il également présent ? L’Américain a passé toute la semaine à Lyon. Il a dîné avec Laurent Blanc, rencontré les joueuses, les joueurs ainsi que diverses têtes pensantes du club. Sa présence en Auvergne paraît indispensable. La sera-t-elle également à ses yeux ?

Laurent Blanc évoque sa discussion avec John Textor

Laurent Blanc espère minimiser l’impact du départ de JM Aulas en vue du match à Clermont

Dejan Lovren est apparu marqué en conférence de presse

La possibilité d’être cinquième

Avec la prise de pouvoir totale de John Textor, on a presque oublié que l’OL était revenu dans la course à l’Europe. A trois points et trois buts de Lille, Lyon partagera la cinquième place avec les Nordistes s’il gagne en Auverne, ou passera même devant à la différence de buts en cas de victoire très large. Quoiqu’il en soit, un succès permettrait de mettre la pression à Lille, qui recevra Monaco ce dimanche à 17 heures, ainsi qu’à Rennes (6e, à égalité de points avec l’OL), qui accueillera Troyes à partir de 15 heures.

De son côté, Clermont, onzième à six points de Lyon, reste sur une série époustouflante : six victoires d’affilée puis un nul à Auxerre (1-1) le week-end dernier. Laurent Blanc s’attend à un match spectaculaire et ouvert. Comme dimanche dernier devant Montpellier (5-4) ?

Présentation Clermont-OL

Lacazette et le duel avec Mbappé

A égalité avec le Parisien (24 buts chacun) à quatre journées de la fin, le capitaine des Gones pense forcément de plus en plus fort au titre de meilleur buteur qu’il avait déjà conquis avec 27 pions en 2014-2015. Il faudra sans doute au moins autant pour priver Kylian Mbappé d’un cinquième sacre consécutif.

Le groupe : Barcola absent

Triple passeur décisif pour Lacazette contre Montpellier, le jeune attaquant (malade) est le seul forfait majeur.

Voici le groupe de notre coach Laurent Blanc pour le déplacement à Clermont ce dimanche à 13h00. 👊🔴🔵 #CF63OL pic.twitter.com/JgSqpQmStB — Olympique Lyonnais (@OL) May 13, 2023

Clermont Foot – Olympique Lyonnais, 35ème journée de Ligue 1, dimanche 13h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio