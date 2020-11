Clermont-LOU en suspens, de nouveaux cas de Covid au sein du club lyonnais

Le match entre Clermont et le LOU dimanche soir est de plus en plus incertain. Le choc de la 9ème journée de championnat entre le 2e et le 3e de TOP 14.



Des membres du club lyonnais ont une nouvelle fois été testés positifs au Covid-19. Les personnes concernées ont été placées en quatorzaine.

Le LOU a, bien évidemment, informé la Ligue Nationale de Rugby (LNR), qui devra décider si la rencontre se joue ce dimanche ou est reportée. Pour rappel, le report est systématique à partir de trois cas covid recensés dans un groupe.