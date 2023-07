Climat : Météo France place l’Isère en vigilance jaune

Météo France place le département de l’Isère en alerte jaune « canicule » à partir de ce samedi et sur l’ensemble du week-end, où de fortes chaleurs sont attendues. Ces températures élevées frappent notamment tout le quart sud-est de la France et quatre autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en alerte jaune : l’Ain, l’Ardèche, la Drôme et le Rhône.