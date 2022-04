Climat : nouvelle limite planétaire franchie avec la perturbation du cycle de l’eau douce

On évoque souvent le changement climatique et les conséquences du dérèglement sur le réchauffement de la planète pour pointer du doigt les conséquences de l’activité humaine sur l’environnement.

Mais le changement climatique n’est qu’une des neuf limites planétaires que dénombre la Terre et à présent, six de ces limites planétaires ont été franchies à cause des activités de l’être humain sur son monde.

Parmi les six limites planétaires franchies, outre le changement climatique, on recense l’érosion de la biodiversité, les perturbations globales du cycle de l’azote et du phosphore, l’usage des sols, la pollution chimique, et la perturbation du cycle de l’eau douce, dernière limite qui vient d’être franchie, indique une étude publiée ce jeudi au sein du magasine Nature.

Cette ressource est « largement perturbée par les pressions humaines aux échelles continentale et planétaire », précise l’étude.