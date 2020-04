Clubs et joueurs de L1 en accord sur la baisse des salaires

Les dirigeants de clubs et les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont enfin trouvé un accord. Ils ont ainsi scellé un accord invitant à une baisse provisoire des salaires, afin de préserver la trésorerie des clubs en difficulté depuis le début de la crise sanitaire.



Mais les joueurs ne perdront pas cet argent puisqu’ils le toucheront à la fin de la saison, lorsque les droits télévisés de Canal + et beIN Sports pourront être versés. Cet accord a été transmis au ministère de l’Économie qui doit désormais valider les derniers détails.



La réduction des salaires s’ajoute aux économies déjà obtenues grâce au dispositif d’activité partielle mis en place par le gouvernement. Elle sera donc calculée à partir d’un barème. Les joueurs percevant moins de 10.000 euros dans le cadre de l’activité partielle ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif.



Pour les joueurs qui perçoivent entre 10 000 et 20 000 euros, ce sera 20% de rémunération en moins en avril. 30% en moins pour ceux gagnant entre 20 000 et 50 000 euros et 40% pour ceux qui se situent dans la tranche des 50 000 et 100 000 euros. Enfin, les joueurs gagnant plus de 100 000 euros verront leur salaire réduit de moitié.



Pour rappel, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont perdu une grande partie de leurs financements après que Canal + et beIN Sports aient refusés de payer leurs échéances d’avril.