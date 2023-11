Hier à Cluny se tenait la traditionnel randonnée des Moines à Cluny. Et à l’occasion de la 30ème édition de cet évènement, ce sont plus de 2000 personnes qui ont marchés. Mais cette fréquentation est largement en baisse note le journal de Saône et Loire puisque 800 personnes de plus étaient présentes à l’’édition 2022.