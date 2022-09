Cold cases : trois tueurs dont Nordahl Lelandais visés par de nouvelles enquêtes

Ont-ils fait d’autres victimes ? Les trois criminels Nordhal Lelandais, Patrice Alègre et Willy Van Coppernolle sont à nouveau dans le viseur de la justice. Le nouveau pôle national spécialisé dans les affaires non résolues et classées (ouvert au printemps dernier), aussi appelées “cold cases”, a ouvert trois nouvelles informations judiciaires les concernant, selon plusieurs médias. Le but est de savoir si Nordahl Lelandais, Patrice Alègre et Willy Van Coppernolle ont pu faire d’autres victimes que celles qui leur sont officiellement imputées. Tous les trois ont été condamnés à la perpétuité pour avoir fait au total 13 victimes, femmes, enfants et un homme.

Près de 200 dossiers susceptibles d’être rouverts

Avec la méthode dite du “parcours criminel”, les enquêteurs vont fouiller dans le passé des trois individus et remonter le plus loin possible, en plaçant face à leurs parcours respectifs des affaires criminelles jamais résolues. Au total, le pôle, qui dépend du parquet de Nanterre, a déjà identifié 193 affaires qu’il est susceptible de rouvrir.

Nordhal Lelandais, a été condamné, en février dernier, à la perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo et à 20 ans de réclusion pour celui du caporal Arthur Noyer. Patrice Alègre, quant à lui, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en 2002, pour cinq meurtres, six viols et une tentative de meurtre ; tandis que Willy Van Coppernolle, multirécidiviste, a été condamné, en 1995, à perpétuité pour meurtre.