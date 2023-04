Collège Truffaut : découvrez le nouveau lieu d’échanges créatif et solidaire

Construit entre 1884 et 1887 sous la direction de l’architecte Prosper Perrin, l’ancien Collège Truffaut fermé depuis 2013, sera désormais un lieu de vie, ambitieux et original accueillant des logements pour les étudiants, auberge de jeunesse et salles plurielles, c’est également un lieu de tourisme, de culture et de création.



Le promoteur Linkcity Sud-Est associé à la SACVL en tant qu’investisseur et son équipe de partenaires ont remporté l’appel des offres de la Métropole de Lyon pour transformer le collège.

Le bâtiment verra également accueillir 20 places en crèche, 49 chambres dans l’auberge de jeunesse « PILO » géré par Hirundi ainsi que 69 studios et colocations. Si le patrimoine du collège doit être conservé ainsi que l’esprit de jeunesse, le collège Truffaut accueillera aussi un centre de ressources de la bande dessinée. L’équipe de Lyon BD propose plusieurs expérimentations mêlant la bande dessinée et les arts de la scène en proposant des lieux de création ainsi que de l’exposition donnant de la visibilité aux jeunes artistes de la région.