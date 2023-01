Combien de temps passent les Lyonnais dans les transports en commun ?

La durée moyenne d’un trajet en transports en commun est de 40 minutes (dans une seule direction) à Lyon, selon le dernier rapport annuel de l’application MOOVIT.



Cette année encore, les Parisiens sont les Français qui ont la durée de trajet la plus longue (52 min en moyenne par trajet), au contraire des Niçois et Nantais qui ont le temps de trajet le plus court (35 min).



A noter qu’en France, la distance moyenne parcourue pour un trajet simple est la plus élevée à Paris (12 km) et la plus courte à Montpellier (4 km), elle est 5 km à Lyon.

Par ailleurs, les Lyonnais attendent en moyenne 10 min durant leur trajet, et 9 % des Lyonnais utilisent les moyens de micromobilité quotidiennement.