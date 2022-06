Comme en 2018, les Bleus lanceront leur Mondial contre l’Australie

L’Australie s’est imposée lundi lors d’un barrage pour la coupe du Monde 2022 contre le Pérou à Doha, aux tirs au but (5-4) après un match nul et vierge. Les Australiens rejoignent ainsi le groupe D de l’équipe de France, du Danemark et de la Tunisie et seront les premiers adversaires des Bleus.

Le premier match des Bleus les opposera à l’Australie le mardi 22 novembre à 20 heures. En 2018, la France avait lancé timidement sa coupe du Monde victorieuse par un succès pénible (2-1) contre ce même adversaire.