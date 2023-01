Comment fonctionne le chèque carburant ?

Le chèque carburant de 100 euros est disponible à partir de ce lundi. Il vient remplacer la remise à la pompe. 10 millions de Français peuvent en profiter, il faut gagner moins de 14 700 euros par an.



Les personnes éligibles doivent en faire la demande sur le site des impôts, et jusqu’au 28 février. À noter que les premiers versements tomberont sur les comptes des bénéficiaires à partir de fin janvier.



Autrement dit, une personne seule ne peut pas avoir gagné plus de 1 314 euros net par mois l’an passé, un couple avec un enfant 3 285 euros et un couple avec trois enfants 5 255 euros.