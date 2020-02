Comment occuper les enfants cette semaine ?

Musée Gallo-Romain

Pendant les vacances scolaires, le musée de Saint-Romain-en-Gal propose une programmation spécialement conçue pour le jeune public : des ateliers, des spectacles, des lectures et des visites contées, promettent un voyage ludique et instructif dans l’Antiquité romaine.

Mardi 25 et vendredi 28 février 2020 de 15h à 16h15

Mercredi 4 et vendredi 6 mars 2020 de 15h à 16h15

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – 69560 Saint-Romain-en-Gal

Paleontolo Expo, Vienne

Des dinosaures grandeur nature. Tyrannosaure rex, spinosaure, tricératops, brachiosaure… Les amoureux des dinosaures et de Jurassik Parc devraient trouver leur bonheur en visitant “Paleontolo Expo”

Du samedi 22 février au 1er mars de 10 à 18 h

2 bis cours Brillier 38200 Vienne

Sauvons le trésor des Templiers

Rassembler les ingrédients et indices nécessaires à la fabrication de l’élixir, pour sauver le trésor, en parcourant la ville. Pour les grands et petits

Départ du pavillon du tourisme, cours Brillier, Vienne

Le 28 février à partir de 14 h 30

Tous en Salle, Lyon

Ne cherchez plus à savoir comment occuper votre tribu pendant les vacances ! Voici une sélection des longs métrages et programmes courts, ponctués de conférences, de rencontres et d’ateliers, pour petits et grands, ainsi que pour ados !

Du 22 février au 08 mars 2020

Dans 40 salles du réseau GRAC, 69123 Lyon

La Balme au trésor

Les Grottes de La Balme donnent rendez-vous aux familles pour la Balme au Trésor, une vraie chasse au trésor près de Lyon ! Les petits et grands enquêteurs ont rendez-vous durant les vacances d’hiver 2020 pour voyager au bout du temps…

Du 26 février 2020 au 4 mars 2020

Grottes de La Balme, Rue des Grottes, 38390 La Balme-les-Grottes

