Comment postuler au relais de la flamme olympique ?

Paris 2024 a présenté les modalités de sélection des 10 000 relayeurs qui porteront la flamme depuis le Vieux Port de Marseille, le 8 mai 2024, jusqu’au Trocadéro à Paris le 26 juillet.



Ils seront un millier pour la flamme paralympique. Le processus de sélection commencera jeudi.



Les relayeurs et relayeuses auront au moins 15 ans et chacun devra parcourir une distance de 200 mètres. Les organisateurs s’engagent aussi sur plusieurs points : la parité hommes-femmes, la représentativité de la diversité française, la présence de toutes les générations, le mélange entre anonymes et personnalités connues.



Le parcours de la flamme sera connu le 23 juin.