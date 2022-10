Comment préserver la biodiversité en Saône-et-Loire ?

Afin de contribuer à protéger la biodiversité en Saône-et-Loire, la Direction départementale des territoires a réalisé une étude visant à identifier les secteurs les plus marqués par les pressions exercées par l’urbanisation ou l’agriculture.



L’étude identifie et caractérise 12 secteurs à enjeux pour la biodiversité, repérés non pas à partir de l’examen des richesses environnementales connues et existantes, mais à partir des évolutions de l’urbanisation et des contextes agricoles et forestiers. Ces éléments sont en effet des déterminants forts en matière de biodiversité. Ces 12 secteurs ont été considérés comme les plus fragiles, ou susceptibles d’être fragilisés au regard de “signaux faibles”, sans signifier que les autres secteurs soient exempts d’enjeux relatifs à la biodiversité. Pour chacun de ces secteurs, des objectifs territorialisés sont proposés.

Dans la Côte Chalonnaise l’accent sera mis sur la préservation des prairies mais également la limitation de l’enfrichement et du boisement des pelouses sèches.



Dans le nord Chalonnais il faut rouvrir les corridors le long des cours d’eau.