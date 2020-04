Comment va se passer la rentrée le 11 mai ?

Lors de son allocution Emmanuel Macron a annoncé la réouverture progressive des écoles, crèches et lycées le 11 mai soit le jour présumé du déconfinement.

Cette annonce laisse perplexe de nombreux parents qui s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants.

Le président insiste néanmoins sur l’importance pour les enfants de «retrouver le chemin de l’école » car de nombreuses inégalités face à l’enseignement se sont creusées à cause du confinement.

La France dispose désormais d’un mois pour mettre en place les barrières de sécurité nécessaires pour que cette reprise progressive se déroule dans les meilleures conditions possibles. (masque, gel hydro-alcoolique, distance de sécurité, réorganisation de l’espace de travail etc.)



Des interrogations bien présentes

Cependant les interrogations sont toujours bien présentes chez de nombreux parents.

En effet, ils sont nombreux à se demander pourquoi rouvrir les écoles le 11 mai alors que les lieux de rassemblement restent fermés à cause du danger du déconfinement.

D’autres se demandent pourquoi les plus jeunes devraient retourner à l’école alors qu’il n’y a pas de cours physiques prévus pour les étudiants du supérieur.

Enfin certains ont peur que leurs enfants ramènent le virus dans la maison et le transmettent aux membres les plus vulnérables de la famille.

Les écoles sont les premiers lieux à avoir fermé car ce sont des foyers de propagation rapide pour le virus.

Malgré le fait qu’Emmanuel Macron parle de « reprise progressive », beaucoup de parents expriment leurs désaccords et inquiétudes. De nombreuses pétitions en lignes ont été créé et le nombre de signataires ne fait qu’augmenter.



Les annonces de Jean-Michel Blanquer

Les parents se questionnent sur les risques que cela pourrait engendrer sur les enfants, le corps enseignant et plus largement le risque pour la population.

Le ministre de l’éducation nationale met en avant le fait que cette mesure est d’abord sociale, autrement dit elle est là pour pallier les inégalités de l’accès à l’enseignement. Le confinement selon Emmanuel Macron aurait creusé les inégalités sociales, ce pourquoi les enfants doivent « retrouver le chemin des classes. »

Cependant Blanquer rassure les français en disant que le retour à l’école le 11 mai ne sera pas obligatoire et que de nombreux aménagements seront mis en place. Il y aura pour cela un aménagement de l’espace et du temps pour que les règles sanitaires du ministère de la santé soient respectées. Pour Jean-Michel Blanquer “Il est hors de question d’avoir des classes bondées dans la situation actuelle”