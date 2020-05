Comment va se passer le retour à l’école ?

Depuis le 16 mars, les établissements scolaires sont fermés en raison de la pandémie du Covid 19. La réouverture progressive de ces établissements est prévue pour le 12 mai pour les écoles primaire et à partir du 18 mai pour les collèges.

Un protocole de règles sanitaires pour la réouvertures des écoles élémentaires et maternelles a d’ailleurs été mis en place.

Le maintien des gestes barrières devra être expliqué aux élèves et maintenu, les enfants devront se tenir à 1 mètre minimum les uns des autres, le lavage de mains devra être répété et respecté scrupuleusement ( à leur arrivée, avant de rentrer chez eux, avant et après chaque repas, après avoir manipulé des objets possiblement contaminés.)

Le port du masque sera obligatoire pour les collégiens, conseillé pour les élèves de l’élémentaire et déconseillé pour les élèves de maternelles. Des masques seront fournis aux écoles pour les élèves n’ayant pas réussi à s’en procurer.

Les cours se réaliseront par petits groupes de 15 élèves, les bus circuleront à moitié vide pour facilité le respect des règles de distanciation sociale. Le brassage des élèves sera proscrit , les élèves de différent niveaux ne seront pas mélangé ( les récréations, arrivées à l’école, sorties seront réorganisées)

Le nettoyage des locaux sera effectué chaque jour, tout comme la désinfection du matériel utilisé par les élèves. Les classes devront être ventilées à plusieurs reprises dans la journée pendant au minimum 10 minutes. A noter que les parents devront prendre la température de l’enfant chaque matin. A Lyon, le retour en classe se fera à partir du 14 mai.