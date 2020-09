Comment vont les ex-siamoises Bissie et Eyenga ?

👋 Autrefois #siamoises, les #jumelles Bissie et Eyenga vous saluent depuis le #Cameroun où elles continuent à grandir et à découvrir le monde depuis leur séparation réussie au @CHUdeLyon 👋

👉 Retrouvez l’incroyable histoire de Bissie et Eyenga : https://t.co/EIhGta2Y9u pic.twitter.com/ioVSlrMEx4