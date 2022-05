Concert : Céline Dion dévoile les dates de sa tournée européenne reportée en 2023

Alors qu’elle avait annoncé il y a quelques semaines le report de sa tournée européenne pour raisons de santé, Céline Dion a dévoilé ce mardi les nouvelles dates auxquelles auront lieu ses concerts, tous prévus l’an prochain.

Sa venue en France, à Paris, aura lieu au mois de septembre 2023 et s’étalera sur six dates : elle chantera les 1er, 2, 5, 6, 9 et 10 septembre à Paris La Défense Arena.