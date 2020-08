Condrieu : la baignade reste interdite au Wam Park

Selon Le Dauphiné Libéré, la baignade est toujours interdite à la plage de la base de loisirs Wam Park en raison de la présence d’algues toxiques. La situation dure depuis le 17 juillet dernier.



Les activités nautiques sont quant à elles autorisées car elles se déroulent dans des eaux plus profondes. Selon l’ARS, “les résultats du dernier contrôle sanitaire ne sont pas conformes [et que] la cause est toujours la présence de cyanobactéries”.



Egalement appelées “algues bleues”, ces plantes aquatiques se trouvent souvent dans les plans d’eau. Au contact des baigneurs, elles peuvent provoquer des irritations, des crampes d’estomac, de la fièvre ou encore des vomissements.



La direction du site a estimé que la baignade ne devrait certainement pas rouvrir au public cette saison.