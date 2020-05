Confinement : 2,5 kilos en plus sur la balance des Français

Le confinement a été une période de grand stress qui a généré chez les Français une baisse de l’hygiène et des activités physiques. Suite à cela, une étude de l’Ifop réalisée pour Darwin Nutrition, effectuée sur 3 000 personnes, a révélé que 57 % d’entre eux ont pris des kilos. En moyenne, le confinement a ajouté 2,5 kilos supplémentaires sur la balance des Français. 14 % déclarent tout de même avoir perdu du poids. Le sondage démontre également que les personnes au chômage, peu diplômées ou issues de catégories pauvres ont plus été touchées par cette prise de poids.

Ce constat amène beaucoup de Français à prendre des résolutions. A partir du 11 mai, 56 % déclarent vouloir manger plus sainement et 18 % veulent commencer un régime. Pour ce qui est de la qualité des repas préparés, 42 % des personnes interrogées consacrent plus de temps qu’avant à la préparation des repas. Et 29 % se sont lancés dans la création de leurs propres produits comme le pain et les yaourts.

Le déconfinement approchant, les Français veulent également prendre bien plus soin de l’environnement. 29% déclarent qu’ils accorderont plus d’importance à l’impact de leur alimentation sur l’environnement après le 11 mai. Les étudiants sont particulièrement concernés car 42 % d’entre eux accorderont plus d’importance à l’équilibre de leur alimentation post-confinement et 37 % s’intéressent à l’impact de celle-ci sur l’environnement.