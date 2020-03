Confinement : “Courir à Lyon” lance un événement original

View this post on Instagram

💥 COURIR À LYON DANS TON SALON 💥 💥 ACTE II 💥 . Bonjour à toutes et tous, . Suite à votre engouement lors de l'événement de jeudi et face à cette période de confinement, nous revenons dans votre salon ce dimanche à 18h pour une séance de renforcement musculaire ! Au programme : 45 minutes de renforcement musculaire dans la bonne humeur chez un membre du staff autre que Gaëtan ! (On vous laisse deviner en commentaire 🤪🤪) . Soyez prêt(e)s pour ce nouvel événement Courir à Lyon dans ton salon ! Et à dimanche 18h pour se retrouver tous ensemble ❤️ . Et surtout, #RESTEZCHEZVOUS !