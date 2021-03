Confinement dans le Rhône : quels commerces restent ouverts ?

Ce jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran a annoncé que le département du Rhône allait être confiné dès ce vendredi minuit, pour 4 semaines minimum. Ainsi, plusieurs nouvelles mesures sanitaires s’appliquent désormais au département, notamment la fermeture des commerces jugés non-essentiels.

Et contrairement aux deux précédents confinements, la liste des commerces autorisés à ne pas baisser le rideau est beaucoup plus large. Ainsi, les coiffeurs, fleuristes, libraires, disquaires ou encore pressings peuvent rester ouverts.

Tout comme les jardineries, les opticiens, les chocolatiers et les cordonniers.



Les commerces alimentaires, tels que les supermarchés, les boulangeries, charcuteries ou autres sont évidemment ouverts pendant ce nouveau confinement.

Retrouvez la liste complète et détaillée sur le site du gouvernement.