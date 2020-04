Confinement : faire son propre pain chez soi avec Le Fournil à domicile

Pendant cette période de confinement, nombreux sont ceux qui se sont mis à la cuisine. Et cette tendance n’a pas échappé à Damien Ottavioli, boulanger depuis 15 ans dans le Rhône. Cet artisan de 33 ans donnait des cours de boulangerie à domicile, mais pendant le confinement, il a décidé de se mettre à la vidéo sur sa page Facebook.

Aujourd’hui, Damien publie environ deux vidéos par semaine. Dans celles-ci, il montre à sa communauté, qui regroupe aujourd’hui plus de 800 personnes, la manière de créer son pain. Il propose également de nombreuses autres recettes et ne cesse de monter en puissance pour apprendre à ses abonnés à créer depuis chez eux des plats de plus en plus sophistiqués.

À travers sa page Facebook, ce boulanger s’est dit “extrêmement satisfait” des retours qu’il reçoit. Sa communauté n’hésite pas à lui envoyer et à partager les recettes réalisées grâce à ses conseils.

Mais bien qu’il apprécie ce type de relation avec ses élèves, Damien a hâte de pouvoir reprendre ses cours à domicile. Il a hâte d’avoir à nouveau de véritables contacts et échanges avec ses élèves, en face à face.