Confinement, frontières, écoles… Quelles seront les annonces de Macron?

Prolonger le confinement, oui, mais jusqu’à quand ? On aura peut-être la réponse ce lundi soir. Emmanuel Macron prendra la parole à 20h02, après les applaudissements aux soignants. Le président de la République envisagerait de pousser la mesure jusqu’au 10 mai ou au-delà.

Une question épineuse car “sortir du confinement trop vite et sans stratégie entraînerait une seconde vague de coronavirus, plus violente, qui submergerait le système de santé”, prévient l’Inserm.



Mais il n’y a pas que le confinement au programme de l’allocution présidentielle. On en saura peut-être un peu plus aussi sur les écoles. Vont-elles rouvrir en mai ou plus tard ? Le mois de septembre commence à être évoqué.



Reste aussi la question des élections municipales. Initialement reporté à la fin juin, le deuxième tour pourra-t-il avoir lieu dans ces conditions? Et si un report à l’automne était programmé, y aurait-il un ou deux tours?



Le chef de l’Etat qui devrait également évoquer l’hypothèse d’une fermeture des frontières de l’espace Schengen jusqu’en septembre.

Emmanuel Macron ne devrait pas s’avancer sur des décisions très concrètes, comme le port généralisé du masque, la méthode de tests ou le traçage des malades, sur lesquelles il laisse généralement intervenir le Premier ministre Edouard Philippe ou le ministre de la Santé Olivier Véran.