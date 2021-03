Confinement : la SNCF réduit son offre de TGV

En raison du confinement partiel, la SNCF a décidé de réduire son nombre de TGV en circulation à partir de ce lundi. Ces suspensions permettent à l’entreprise française de s’adapter à la baisse de fréquentation.



La SNCF compte notamment faire circuler 6 TGV sur 10 sur l’axe Sud-Est, avec un renfort les week-ends et vacances scolaires, selon un communiqué.



Sur l’axe Nord – intégralement concerné par les mesures sanitaires renforcées –, la compagnie va réduire son offre à 3 TGV sur 10. Les liaisons Paris-Lille seront un peu plus fréquentes, avec 4 TGV sur 10. L’offre sera de 4 à 5 TGV sur 10 sur l’axe Est, et de 4 Ouigo sur 10.



Pour se déplacer, les voyageurs doivent être munis de leur titre de transport et de leur attestation de déplacement dérogatoire dans les départements ou situations où celle-ci est requise.



Tous les billets grandes lignes – TGV Inoui, Ouigo et Intercités, TER en correspondance – sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’au dernier moment, jusqu’au 18 avril.