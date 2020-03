Confinement : l’amende passe de 135 à 200 euros en cas de récidive !

Le gouvernement durcit le ton ! En cas de non-respect du confinement, l’amende en cas de récidive dans les quinze jours passe désormais de 135 à 200 euros en France !



La contravention pourra atteindre 450 euros dans le cas d’une majoration.



Si les forces de l’ordre verbalisent un individu plus de trois fois en l’espace de 30 jours, ce dernier risquera une amende de 3750 euros et sera passible de six mois d’emprisonnement !

🔴🇫🇷 #Covid19 | Pour une application ➕ efficace des mesures de confinement, le décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 forfaitise la contravention de 5e classe applicable en cas de récidive.



🔔1ère sanction : 135€ d'amende

➡️ Récidive ds les 15 jrs : 200€ d'amende, majorée à 450€ pic.twitter.com/INy5MG2fDj — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 29, 2020