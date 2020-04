Confinement : les Français prennent-ils autant soin de leur hygiène qu’avant ?

“Lavez vous les mains.” Voilà ce qui est répété par les autorités sanitaires depuis le début du confinement. Mais il semblerait que les Français aient pris cette consigne au pied de la lettre et aient totalement délaissé le reste de leur hygiène.



D’après un sondage de l’Ifop, seuls 67 % des Français prennent une douche quotidiennement depuis le début du confinement, contre 76 % auparavant. Cette tendance est encore plus forte chez les hommes (61 %) et plus particulièrement chez les hommes seuls. Parmi ces derniers 49 % disent se laver quotidiennement.



L’hygiène vestimentaire est aussi en perdition durant le confinement. D’après l’Ifop, 68% des hommes déclarent changer quotidiennement de sous-vêtements, contre 73% avant la mise en place du confinement. Et encore une fois, les hommes vivant seuls sont bien plus concernés car 41 % d’entre eux avouent ne pas changer de slip ou de caleçon tous les jours. Cela concerne également 15 % des femmes.



Et si certains choisissent de ne plus changer de sous-vêtements, d’autres n’en portent plus du tout ! D’ailleurs, l’Ifop décrit l’absence de sous-vêtements comme « la grande tendance de cette période de confinement ». Avant cette période, 3 % des femmes déclaraient ne presque jamais porter de soutien-gorge. Cette proportion de femmes est désormais passée à 8 %. 5 % des hommes disent également ne plus porter de slips, contre seulement 1 % auparavant.



D’après cette étude, « une telle évolution est sans doute à lier au fait que le confinement a réduit les interactions sociales et les contacts physiques. En cela, il a desserré la contrainte que le regard des autres fait peser habituellement sur l’image de soi au point d’atténuer la crainte d’être stigmatisé par ses pairs en cas de négligence dans son apparence ».