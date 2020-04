Confinement : ne ratez pas la pluie d’étoiles filantes

Levez les yeux et faites un vœu ! La nuit, il sera possible d’observer à l’œil nu la pluie d’étoiles filantes des Lyrides. Cette pluie d’étoiles filantes devrait atteindre son pic dans la nuit de mercredi à jeudi.



Ces étoiles sont en réalité des débris poussiéreux de la comète C/1861 G1, appelée aussi Thatcher. Et chaque année, notre planète traverse ce nuage de débris entre le 14 et le 30 avril.

Il sera possible d’observer une vingtaine d’étoiles filantes par heure ! Ce phénomène sera observable jusqu’à la fin de la semaine. Ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que le ciel soit dégagé.