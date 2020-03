Confinement : plus de 90 000 infractions en cinq jours

Les Français seraient-ils indisciplinés ? Depuis mardi dernier, les forces de l’ordre ont relevées 91 824 infractions au confinement, selon Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Un quart de ces infractions ont été relevées ce dimanche avec pas moins de 22 574 infractions dressées.

Depuis la mise en place du confinement, 1,74 million de contrôles ont été réalisés dans toute la France, dont 375 000 ce dimanche.

Rappelons que toute infraction au confinement est punie d’une amende d 135 euros. En cas de récidive dans les quinze jours, celle-ci grimpe à 1 500 euros. Et avec l’instauration du projet de loi d’urgence sanitaire, une peine de 3 700 euros et de six mois de prison sera infligée à ceux qui enfreignent le confinement quatre fois en moins de 30 jours.