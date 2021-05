Confluence : un “indicateur de bien-être respiratoire” mis en place

Le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) et Bouygues Energies & Services, avec leur partenaire technologique ŌBERON, entreprise du Rhône, allient leurs métiers pour fournir un “indicateur de bien-être respiratoire” inédit.



Ce système innovant s’appuie sur des mesures en temps réel du pollen et des particules fines, simultanément. Il a d’ailleurs été candidat du (R)Challenge, démarche d’open innovation pour la qualité de l’air impulsée par le Grand Lyon et soutenue par Lyon-Confluence ainsi que par Bouygues Energies & Services.



Un nouveau système Bien-être respiratoire



En effet, dans le quartier de La Confluence à Lyon, une surveillance est effectuée concernant les pollens allergisants. L’Indicateur de Bien-être Respiratoire fournit les niveaux de risque d’exposition au pollen et aux

particules fines, à l’échelle d’un quartier, pour la journée en cours et les deux jours à venir. Ce service de surveillance et de prévision inédit s’adresse aux personnes allergiques au pollen ainsi qu’à tout l’écosystème des acteurs de la santé respiratoire.



Trois capteurs issus du CNRS et du CEA, conçus et commercialisés par la start-up technologique ŌBERON, et baptisés Aerotape, sont ainsi déployés dans le quartier (dépôt de bus Sytral, Résidence les Mariniers CDC Habitat et Bureaux SPL Lyon-Confluence). La validation des “données pollen” par une autorité compétente est indispensable afin que l’usager du service puisse agir en totale confiance.



Un système connecté



Depuis l’an dernier, les indices de risque d’allergie et leur prévision pour les jours suivants sont disponibles quotidiennement sur les réseaux sociaux du RNSA. Une diffusion par API est désormais en place pour les collectivités et les professionnels. Les premiers Aerotape équiperont les premières collectivités et fourniront surveillance, alertes et prévision du risque d’allergie à l’échelle locale dès ce printemps.