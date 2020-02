Convention Rhônexpress : la résiliation est votée

À la demande du président de la métropole David Kimelfeld, la résiliation du contrat entre Vinci et Rhônexpress a officiellement été votée. Le contrat de la navette qui permet un trajet rapide entre Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry prend fin avec l’accord du Sytral ce vendredi.



Le problème qui persistait le plus était celui du prix (16,30 euros). Elle était même considérée comme l’une des plus chères au monde sans écosystème concurrentiel.



David Kimelfeld avait initié la rupture du contrat à la fin de l’année précédente, non sans difficulté, car la mairie s’opposait à ce scénario.



Un préavis de huit mois pour le moment



Un préavis de huit mois sera lancé jusqu’à ce que la résiliation prenne effet autour de la fin de l’année en cours. La métropole a par ailleurs promis que le service ne s’arrêterait pas. Il pourrait être nettement moins cher à l’avenir.