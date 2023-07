Copernicus alerte sur le mois de juin le plus chaud jamais mesuré

Selon l’observatoire européen Copernicus, la planète Terre a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré avec un peu plus de 0,5 degrés Celsius au-dessus de la moyenne entre 1991 et 2020. Le précédent record qui datait de juin 2019 a également été battu. Ce record de juin 2023 s’expliquerait en grande partie à cause des températures très élevées à la surface de l’océan, qui couvre par ailleurs 70% de la surface du monde. En juillet aussi de nouveaux records pourraient être battus puisque le mardi 4 juillet constitue déjà la journée la plus chaud jamais mesurée au niveau mondial pour un mois de juillet.